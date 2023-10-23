Bakan Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı’nda önemli bir toplantı gerçekleşti.



Bakan Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanları katıldı.

Bakan Güler toplantıda, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.



Güler ayrıca yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar da verdi.