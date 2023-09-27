Bakan Yerlikaya: 1 Ekim'de mobil göç nokta uygulaması başlıyor

Düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak hangi ülkelerden geldiğine ilişkin soruya yanıt veren Yerlikaya, "Ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler." ifadelerini kullandı.



Denetimlerin devam edeceğinden de söz eden Yerlikaya, "Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz." diye konuştu.



97 BİN 363 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



1 Haziran- 22 Eylül tarihleri arasında 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, uçakla ülkesine kendiliğinden dönüş yapan düzensiz göçmen 105 bin 488, vizesi ya da ikamet izni biten 42 bin 875 düzensiz göçmenin de deport edildiğini dile getirdi.



Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıklayan Yerlikaya, sınırda 70 bin 796 düzensiz göçmenin de engellediğini duyurdu.



EMNİYETİN ÇETELERE YÖNELİK SON OPERASYONLARI



Yerlikaya, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracağız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok." dedi.

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