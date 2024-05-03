Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise saldıran 29 şüpheli yakalandı

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul ’da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor."