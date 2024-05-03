Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise saldıran 29 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda bulunan 29 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise saldıran 29 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de polise saldıran 29 kişinin yapılan operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise saldıran 29 şüpheli yakalandı - 1

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise saldıran 29 şüpheli yakalandı - 2

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ’da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.

Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise saldıran 29 şüpheli yakalandı - 3

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor."

Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise saldıran 29 şüpheli yakalandı - 4

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