Bakan Yerlikaya: 11 ayda 7 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen 81 İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Programda konuşan Bakan Yerlikaya, 2025 yılında polis sorumluluk bölgelerinde icra edilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"7 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 63 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, bu süre boyunca da 7 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Narkotik operasyonlarıyla ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde, uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi." dedi.

TRAFİKTE YENİ DÖNEM

Yürürlüğe girmesi planlanan yeni trafik kanunu ile olumsuz olaylara karşı çok daha iyi sonuçlar alınacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Yerlikaya, "Gazi Meclisimizden geçer geçmez 'trafik kültürü' inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050'de ise ‘sıfır can kaybı' hedefine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerine yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için 'Emniyet Başkanlığı' olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Yine görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen 'her ilde olması gereken personel sayılarının' belirleneceği 'Standart Kadro' çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamızı da bu yıl sonunda tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz."