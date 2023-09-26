Bakan Yerlikaya: 12 ilde 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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