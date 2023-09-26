Bakan Yerlikaya: 12 ilde 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Bursa ve İstanbul'un da olduğu 12 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya: 12 ilde 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda Mersin'de 23, Samsun'da 129, Eskişehir'de 1, Aydın'da 3, Muğla'da 6, Sakarya'da 1, Çankırı'da 2, Artvin'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Trabzon'da 10, Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya: 12 ilde 217 ruhsatsız silah ele geçirildi - 1

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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