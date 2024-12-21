Bakan Yerlikaya: 124 bin 324 Suriyeli vatanına geri döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen AK Parti Selçuklu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.



Uluslararası arenada, güçlü bir diplomasi iklimini tesis ettiklerini anlatan Yerlikaya, "Sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda sözü muteber bir güç olduk. AK Parti olarak, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde, büyük bir tevazuyla, samimiyet ve gayretle, milletimiz için yola çıktık. Yasakların, yoksulluğun ve yokluğun hüküm sürdüğü bir Türkiye'den, milletin değerleriyle yükselen bir Türkiye inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşuyla, millet iradesiyle, milletin gücüyle, geleceğimizin teminatı olan, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yürüyüşünü başlattık." diye konuştu.



9 ARALIK'A KADAR 124 BİN 325 SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ



Ayda ortalama 11 bin Suriyelinin vatanlarına döndüğünü belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Bu yıl 9 Aralık'a kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. Bu yıl, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bin. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Göç yönetiminde temel kılavuzumuz insan hakları ve hürriyetlerdir. İç güvenlikte ise asayiş suçlarından terör örgütlerine, organize suç şebekelerinden, zehir tacirlerine ve siber saldırganlara kadar Türkiye'nin huzuru için tüm tehditlere karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar, son organize suç şebekesi çökertilinceye kadar, son uyuşturucu taciri adalete teslim edilinceye kadar tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



11 AYDA 799 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türkiye'nin, terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını belirten Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın inlerine girdiklerine ve şehir yapılanmalarını çökerttiklerini belirtti. Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:



“Bu yılın ilk 11 ayında, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla, 779 teröristi etkisiz hale getirdik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu, FETÖ elebaşının ölümden sonra, bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye mahal vermedik. Terörün ismi farklı olsa da amacı aynıdır, beslendiği yer aynıdır. Bu yılın ilk 11 ayında, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlar sonucu 1894 şüpheli tutuklandı. Bu kabine dönemimizde ise tutuklanan şahıs sayısı 3 bin 552 oldu. Türkiye, bir hukuk devletidir. Kim hukuk dışına çıkarsa, belediye başkanlığı görevini bırakır da, terörle yandaş olursa, ona 'Dur orada.' denir. Çünkü terörün siyaseti olmaz. Terörle ancak ve ancak mücadele edilir. Biz de onu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."



