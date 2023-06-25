Bakan Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını paylaştı.



Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" dedi.

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2023 yılında; (01 Ocak-22 Haziran 2023)



𝟒𝟔.𝟔𝟑𝟑 düzensiz göçmen sınır dışı edildi;

𝟏𝟕.𝟗𝟔𝟒 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor.



16-22 Haziran tarihleri arasında;… pic.twitter.com/SRd56Mjb6J — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin