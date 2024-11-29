Bakan Yerlikaya: 2024'te "parada sahtecilik" suçundan 104 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 10 ayında, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını ve 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, ayrıca 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 dolar ve 3 milyon 613 bin 550 avro sahte para ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, operasyonlarda sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre edildiğini belirterek, 'parada sahtecilik' suçuna yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.