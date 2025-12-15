Bakan Yerlikaya: 2025 yılında 103 terörist teslim oldu

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı.

688 bin personelle tüm suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz, tavizsiz ve amansız bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Yerlikaya, "Ülkemiz, yıllardır devam eden terörle sınanmasını bitirecek; kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirecek yeni bir dönemin, ‘Terörsüz Türkiye’ döneminin kapılarını aralamıştır. Terörsüz Türkiye; Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın ve bütün farklılıkların aynı sofrada, aynı kaderde, aynı vatanda kardeşçe yaşadığı bir büyük aile demektir. ifadelerini kullandı.

“103 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU”



Terörle mücadele kapsamında kırsalda arama-tarama faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünün altını çizen Bakan Yerlikaya, "2025 yılı içinde 308 mağara ve sığınağı imha ettik. İHA ve İKU’larımız 44 bin 157 saat uçuş gerçekleştirdi. 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu. 30 terör eylemi engellendi. Terör suçlarından hapis araması olan 439 şahıs yakalandı. Kırmızı bültenle aranan 7 şahsın ülkemize iadesi sağlandı. Terör suçlarından aranmakta olan 71 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Terörle mücadele kapsamında bin 602’si din istismarcısı FETÖ ve 746’sı yine din istismarcısı DEAŞ olmak üzere diğer terör örgütlerini de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 587 şahıs tutuklandı." dedi.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI

Ulusal güvenliğin sadece kara, hava ve denizlerle sınırlı olmadığını ifade eden Yerlikaya, "Bu siber dünyanın her bir yanı karanlık dehlizlerle dolu. Klavye başında sinsice bekleyen ‘yeni nesil düşmanlar’ var. Terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına, çevrimiçi çocuk istismarlarına karşı çok yönlü operasyonlar yürütüyoruz. Avrupa ülkeleri İçişleri Bakanlıkları 2024 verilerine göre siber suçlarda aydınlatma oranımız ülkemizde yüzde 86. Bu oran İspanya’da yüzde 13, Almanya’da yüzde 32" dedi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Sadece bu yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 40 bin 346 şahıs tutuklandı. Son 2,5 yılda tutuklananların sayısı 96 bin oldu. İllerimizde eş zamanlı düzenlediğimiz Narkokapan operasyonlarıyla sokaklarımızı torbacılardan temizliyoruz. Bu operasyonlarımızdaki tutuklama oranımız yüzde 96. Sadece bu yıl narkotik suçlarından hapis cezalı aranan 31 bin 390 şahsı yakaladık. Kırmızı bültenle narkotik suçlardan aranan 51 yabancı şahsı ülkemizde yakaladık. Kırmızı bültenle narkotik suçlarından aramakta olduğumuz 64 şahsın ülkemize iadesini sağladık. Yine bu yıl düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 47 ton uyuşturucu madde, 130 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik." dedi.

“ÜLKESİNE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 1 MİLYON 330 BİNE ULAŞTI”

Göçe yalnızca bir "güvenlik" meselesi olarak değil, aynı zamanda insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan çok yönlü bir olgu olarak yaklaştıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelede odağımız, göçmen kaçakçılığı organizatörleridir. Bunlara karşı yaptığımız operasyonlar sonucu sadece bu yıl 4 bin 88, son 2,5 yılda ise 11 bin 928 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. Yine bu yıl 105 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Düzensiz göçe karşı tavizsiz tutumumuz sayesinde vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 374 bin yabancı da kendiliğinden çıkış yaptı. 8 Aralık 2024’ten bu yana 590 bin Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı." şeklinde konuştu.

"BU YILIN İLK 11 AYINDA 3 MİLYON 235 BİN PSAPORT VERDİK"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında 3 milyon 235 bin pasaport, 7 milyon 921 bin yeni kimlik kartı ve 5 milyon 602 bin yeni tip sürücü belgesi verdik. 112 Acil Çağrı Merkezimiz, bu yılın ilk 11 ayında 88 milyon çağrı aldı. Bu çağrılara reaksiyon süremiz 2,86 saniye olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.