Bakan Yerlikaya: 27 ilde siber suç operasyonlarında 118 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma birimleri tarafından 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında 27 ilde siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlar düzenlediğini duyurdu.

Operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 118'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Ayrıca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin haklarında; 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından soruşturma başlatıldı.