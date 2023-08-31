Bakan Yerlikaya: 4 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucunda PKK’dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 4 terör örgütü mensubu teslim oldu
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örgütü ’dan kaçan 4 terör örgütü mensubu, emniyet güçlerine teslim oldu.

Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.” dedi.

Yerlikaya, sürdürülen ikna çalışmaları sonucu son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısının 38’e ulaştığını söyledi.

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