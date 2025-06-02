Bakan Yerlikaya açıkladı: 4-6 Haziran arası ağır taşıtlara kısıtlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'de bayram önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor. 81 valiliğe talimatları gönderdik. Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bayramlaşmalarda şehir merkezlerinde trafikte yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık. 69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak.

OTOBÜSLERDE İKİ YENİLİK

Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Daha önceki gizli yolcu şeklindeki denetimin faydalarını gördük. Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın.

"30 KİLOMETREDE BİR RADAR VAR"

30 kilometrede bir radar var. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone'lu denetimdeyiz. Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdik. Mobil radar ile gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. 4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar trafiğe seyreltme açısından kamyon çekici ve tanker cinsi araçlara müsaade etmiyoruz.

YAKA KAMERASI İLE KAYIT YAPILACAK

Vatandaşla güvenlik birimlerinden kim yüz yüze temasa geçiyorsa yaka kamerası ile kaydedilecek."

