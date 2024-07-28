Bakan Yerlikaya açıkladı: 423 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini açıkladı. Hız ihlali, emniyet kemeri kullanmama gibi sebeplerle 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 423 bin sürücüye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı , Emniyet ve Jandarma Ekipleri tarafından 18-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 araç denetlemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 18-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 Milyon 464 bin 204 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.

 Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349,  Periyodik muayenesi yaptırılmamış
24 bin 796, Emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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