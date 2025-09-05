Bakan Yerlikaya, Bakan Fidan'ı ziyaret etti

Bakan Yerlikaya ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ettim. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



FİDAN, BAKAN GÜLER'LE DE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ile Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.