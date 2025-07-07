Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 suçluyu ülkemize getirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesbından hakkında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan kişilerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 15 kişinin iadesinin sağlandığını duyurdu.



"Enselerindeyiz, Bizden Kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya "Bu kabine dönemimizde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." ifadelerini kullandı.



Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler ve analizlerle şahısların saklandıkları ülkelerin belirlendiğini belirten Ali Yerlikaya, Gürcistan'ın 10; Yunanistan'ın 2; Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya’dan da birer kişinin Türkiye'ye iade edildiğini vurguladı.



Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre şahıslar "kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal", "nitelikli hırsızlık", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak","silahla yağma", "uyuşturucu madde bulundurmak", "resmi belgede sahtecilik", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından aranıyordu.