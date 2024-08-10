Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde uyuşturucu operasyonu

26 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-31' operasyonlarında, 91 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı, 55'i tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı ’nın paylaştığı bilgilere göre; Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik "Narkoçelik-31" operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca operasyonlarda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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