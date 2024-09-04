Bakan Yerlikaya duyurdu | 42 ilde uyuşturucu operasyonu: 227 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-37" operasyonlarında 227 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu | 42 ilde uyuşturucu operasyonu: 227 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, satışı ve kullanımına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 42 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 567 ekip, 1418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 479 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 967 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

"Ülkemizi uyuşturucudan ve zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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