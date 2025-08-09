Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan 11 suçlu ülkemize iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından #TürkiyeninHuzuru etiketiyle yaptığı paylaşımda aranan şahısların Türkiye'ye iadesine ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'nın; Türkiye'nin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla yağma", “uyuşturucu ticareti", “silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlarla aradığı 11 kişiyi iade ettiğini açıkladı.



Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 kişinin iade edildiğini belirten Bakan Yerlikaya "Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar." yorumunu yaptı.