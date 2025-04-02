Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 34 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 165 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

"BAYRAM TATİLİNİN İLK DÖRT GÜNÜNDE 34 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Bayramı tatilinin ilk dört gününe ilişkin meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıklayan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı."

