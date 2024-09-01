Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir haftada 2 milyondan fazla araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından, 22-29 Ağustos tarihleri arasında 2 milyondan fazla aracın denetlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir haftada 2 milyondan fazla araç denetlendi

İçişleri Bakanı , emniyet ve jandarma ekiplerince, 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 aracın denetlendiğini, 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 2 milyon 365 bin 59 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229, hız ihlalinde bulunan 123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Alkollü araç kullanımıyla mücadele 7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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