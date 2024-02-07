Bakan Yerlikaya duyurdu: Elazığ ve Konya'da iki suç örgütü çökertildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes-37" operasyonları kapsamında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut ve Konya'da elebaşılığını engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. İki ildeki operasyonlarda toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Elazığ ve Konya'da iki suç örgütü çökertildi
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından Elazığ ve Konya'da düzenlenen "Kafes-37" operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, Elzaığ ve Konya'da eşzamanlı düzenlenen "Kafes-37" operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Operasyonlar sonucu 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfe, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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