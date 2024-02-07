Bakan Yerlikaya duyurdu: Elazığ ve Konya'da iki suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Elazığ ve Konya'da düzenlenen "Kafes-37" operasyonların ayrıntılarını paylaştı.



Yerlikaya, Elzaığ ve Konya'da eşzamanlı düzenlenen "Kafes-37" operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.



Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek." dedi.



Operasyonlar sonucu 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfe, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2️⃣ Organize Suç Örgütü Çökertildi❗



Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 3️⃣5️⃣… pic.twitter.com/3dfpw7SJvh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2024