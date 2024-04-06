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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle bağlantılı kişilere operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 48 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle bağlantılı kişilere operasyon

ve 'da DAEŞ terör örgütüne yönelik Bozdoğan-21 operasyonları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 48 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

"İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DAEŞ Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Santa Maria Kilisesi'nden koruma talebi

Santa Maria Kilisesi'nden koruma talebi

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