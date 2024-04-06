Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle bağlantılı kişilere operasyon

İstanbul ve Ankara'da DAEŞ terör örgütüne yönelik Bozdoğan-21 operasyonları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 48 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:
"İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DAEŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
İstanbul’da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında 4️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2024
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/ejtrUMwvDO
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