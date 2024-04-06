Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle bağlantılı kişilere operasyon

İstanbul ve Ankara'da DAEŞ terör örgütüne yönelik Bozdoğan-21 operasyonları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 48 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

"İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DAEŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."