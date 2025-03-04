Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin kanı yerde kalmadı

Polisin şehit edildiği olaya ilişkin 16 yıldır aranan şüpheli yakalandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale eden polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu olayın şüphelisi olarak aranan C.R.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bir vatandaşın hayatını kaybettiği ve iki vatandaşın da yaralandığı olaya ilişkin 16 yıldır aranan C.R., geçen hafta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.