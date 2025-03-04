Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayına ilişkin 16 yıldır aranan C.R.'nin yakalandığını duyurdu.
Polisin şehit edildiği olaya ilişkin 16 yıldır aranan şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale eden polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu olayın şüphelisi olarak aranan C.R.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bir vatandaşın hayatını kaybettiği ve iki vatandaşın da yaralandığı olaya ilişkin 16 yıldır aranan C.R., geçen hafta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Bakan Yerlikaya, "Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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