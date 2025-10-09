Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda,

- 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap,

- 214 kilogram metamfetamin,



- 69 kilogram esrar ile



- 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik.



Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."