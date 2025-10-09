Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un üç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda,
- 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap,
- 214 kilogram metamfetamin,
- 69 kilogram esrar ile
- 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik.
Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet Uyuşturucu Hap ile 283 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2025
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;… pic.twitter.com/FtysoSD9eq
- Etiketler :
- Narkotik
- Ali Yerlikaya
- Uyuşturucu