Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un üç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda,

- 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap,

- 214 kilogram metamfetamin,

- 69 kilogram esrar ile

- 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik.

Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

