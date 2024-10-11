Bakan Yerlikaya, Fatih'te katledilen kadınların aileleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu üzücü olayın ardından ailelere taziye ziyaretinde bulundu ve sosyal medya hesabından bu ziyaretle ilgili paylaşım yaptı.



Yerlikaya, cinayetlere karşı derin üzüntüsünü ifade ederken, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, kadına şiddet uygulayanlar ve çocuklar ile gençlere zarar vermeye çalışan suç odaklarıyla hesaplaşacaklarını belirtti.



Bu olay, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için toplumsal bir farkındalığın önemini bir kez daha gündeme getirdi.