Bakan Yerlikaya: FETÖ taktikleriyle kurulan tuzakları yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve siyasilere, sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışanların oyunlarını da tuzaklarını da yerle bir edeceklerini bildirdi.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirleri, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçıları, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını ve açtırmayacaklarını belirtti.



Bakan Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZE YÖNELİK BİR YAPILANMA VARSA ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"



Hangi kurum içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve siyasilere yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip, o yapıları belirleyip adalete teslim edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla da paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Nasıl bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

"OYUN KURMAYA ÇALIŞANLARIN OYUNLARINI YERLE BİR EDECEĞİZ"

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa, onların oyunlarını da kurdukları tuzaklarını da yerle bir edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ADALET BAKANI TUNÇ: YARGIMIZA GÜVENELİM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki kamu görevlileri hakkındaki soruşturma konusundaki soru üzerine Bakan Tunç, devam eden soruşturmalarla, kovuşturmalarla ilgili hususların araştırıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet savcılarının iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Tunç, "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir." diye konuştu.

Bakan Tunç, soruşturmaların ve kovuşturmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.