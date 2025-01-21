Bakan Yerlikaya: Gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak

Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdirildiğini belirten Yerlikaya, "Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı aziz milletimize baş sağlığı diliyorum." dedi.



Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden kimlikleri tespit edilen 45'inin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini belirtti. Bazı naaşların kimlik tespit çalışmalarının Adli Tıp kurumunda DNA tespit yoluyla yapıldığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: 9 KİŞİ GÖZALTINDA



Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız ve bilirkişiler ihmal kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Önceki basın açıklamamda da söylemiştim. Otelin ilk gününden bugüne kadarki süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bu idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bu acıyı bize yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçmayacaklarö diye konuştu.

AFAD YARIN OTELDE SON TARAMAYI YAPACAK



AFAD’ın yarın son çalışmalarını yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz tekrar son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün gece 03.30’dan itibaren duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Bizi uzaktan yakından arayan geçmiş olsun dileklerini ileten yurt içinden arayan bütün dostlarımıza kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük üzüntü acı hissediyoruz" dedi.

Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerle ilgili detayları Adalet Bakanlığı’nın açıklayacağını ifade ederek, “Buna benzer, daha önceki acı yaşadığımız olaylarla ilgili idari tahkikatla ilgili en fazla 10 günde bu işi bitiririz. Soruların tamamı yanıtını bulacak. Adli soruşturma ve kovuşturma olacak, ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa, biz hukuk devletiyiz onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak" ifadelerini kullandı.