Bakan Yerlikaya: Haziran’da 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında geçtiğimiz ay terör örgütlerine yönelik şehirlerde ve kırsalda 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini açıkladı.



Yerlikaya, operasyonlarda 418 kişinin gözaltına alındığını 112 şüphelinin de tutuklandığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini de kullandı.

