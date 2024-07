Bakan Yerlikaya: Hiç kimse bizim aziz milletimize şekil yapamaz, buna müsaade edemeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geldiği Rize'de Rize-Artvin Havalimanı'nda karşıladı. Bakan Yerlikaya, Sahil Camii'nde Cuma namazını kılıp, camii avlusunda cemaate aşure dağıttı. Ardından Rize Valiliği ile Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya yapımı tamamlanan yeni belediye bloklarında esnaf ziyareti yapıp, vatandaşlarla bir araya geldi. Buradan Ak Parti İl Başkanlığı'na giden Bakan Yerlikaya, partililerle buluştuktan sonra Rize AFAD binasını ziyaret edip, çevredeki afet durumu hakkında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan bilgiler aldı.



Bakan Yerlikaya katıldığı Rize il Güvenlik Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Organize suçlarla sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Rize gayet iyi durumda. Ben buradan tekrar Rizeli hemşerilerime seslenmek istiyorum Şu an için organize suçlarla, 'şehir eşkıyaları' ile ilgili bana verilen tabloda burada bir sıkıntının olmadığı yönünde. Bu noktada hep şunu söylüyoruz; Biz devletimizden, milletimizden daha güçlü irade tanımıyoruz. Kim vatandaşımızı rahatsız ediyorsa bize söylesin biz gereğini yapalım. Biz onların emirindeyiz, bunların hakkından geliriz. Göreve başladığımız günden itibaren ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619'dur. Devam eden projelerimiz var. Adliyelerimizle beraber kararlıyız. Hiç kimse bizim aziz milletimize şekil yapamaz buna müsaade edemeyiz" diye konuştu.



'VATANDAŞLARIMIZI HİÇ KİMSENİN ZEHİRLEMEYE CESARET EDEMEYECEK HALE GETİRMEYE KARARLIYIZ'



Yapılan her ihbarın nakış gibi işlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Hemşerilerimizden, uyuşturucuyla, organize suçlar, düzensiz göçmenler ve diğer suç türleriyle ilgili bize olan destek ve dualarını esirgememelerini özellikler istirham ediyoruz. Özellikle uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili 112 üzerinden bize gelen her türlü ihbarın özel bir yazılım programı ile kayda alındığını, bunun da bir nakış gibi işlendiğini söylemek istiyorum. İstanbul'da pilot çalışma olarak başlayan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) artık Türkiye'de emniyet ve jandarma bölgesinin tamamında uygulanıyor. Biz yavrularımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızı hiç kimsenin zehirlemeye cesaret edemeyecek hale getirmekte kararlıyız. Baronundan kullanıcısına varıncaya kadar kararlıyız. Biz talep cephesinde bireylerin, ailelerin, toplumun bilinçlenmesi, bu noktada dirençlenip hep birlikte bir seferberlik ruhuyla sizlerden bir yardım ve ihbar istiyoruz. Bu noktada doğru yanlış olduğuna hiç bakmıyoruz. Biliyorsunuz UYUMA aplikasyonu var. 112'miz var. Buralardan bize yapılan tüm ihbarların her birini biz nakış gibi işliyoruz" ifadesini kullandı.