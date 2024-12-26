Bakan Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Şemmeri ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şemmeri ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.