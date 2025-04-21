Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan üç kişi yakalandı

Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor. 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve 'Orkinos-Bulut' operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai’de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. 'Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran’da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor."

