Bakan Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının acı bilançosunu paylaştı: 2 ölü, 50 yaralı, 12 denizci kayıp

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada 2 geminin karaya oturması 1 geminin de kaybolmasının ardından gece geç saatlerde kente gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli İlçe Kaymakamlık binasında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il müdürleri ile güvenlik güçlerinden bilgi aldı. 1 saatten uzun süren brifingin ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, “19 Kasım Pazar günü, gün başlamadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelinde 29 şehrimizle ilgili turuncu alarm verdi. Ama gün içerisinde bu turuncu uyarı 41 şehre kadar yükseldi.” diye konuştu.



2 CAN KAYBI, 50 YARALI



AFAD verilerini paylaşan Bakan Yerlikaya, “16 ilimizde, bin 611 vatandaşlarımızdan gelen ihbar sayısı var. 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve bin 150 diğer olaylar olmak üzere toplam bin 611 ihbar. Maalesef 2 can kaybı var. Diyarbakır Hani ilçemizde 1 kişi, Batman ilinde meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle yine 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Biz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine 2 ilimizde 50 yaralı var. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Zarar gören araç sayılarımız 4 ilde 16. Şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 başta valilerimizin koordinasyonu olmak üzere yine AFAD'ımızın koordinesiyle 7 bin 17 görevli arkadaşlarımız var. Dört ilde 109 vatandaşımızdan yapılan ihbarlar üzerine bu görevli olan arkadaşlarımız tarafından da kurtarıldı.” açıklamasında bulundu.

"KURU YÜK GEMİSİ BATTI"



Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında fırtınaya yakalanan gemilerle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:



"Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır.” Zonguldak’ta fırtınada bir gemi kayboldu, bir yük gemisi ise karaya oturdu Haberi Görüntüle "ARAMA ÇALIŞMALARINA HAVA İYİ OLURSA SABAH BAŞLANACAK"



Sabah havanın daha iyi olacağı bilgisini aldıklarını söyleyen Bakan Yerliklaya, “Tabii bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef ‘Kafkametler’ adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız yani 12 Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Duamız sabahleyin gün aydınlanır, aydınlanmaz inşallah olumlu havanın bize arama kurtarma çalışmaları yapmaya fırsat vermesini bekliyoruz.” dedi.



Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci anbean takip ettiğini de ifade ederek şöyle konuşu:



"Bilgileri arz ediyoruz. Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah tekrarından tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, hemşehrilerimize de sabır diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da tekrar Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum.”