Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polis memuru yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin bir mesaj paylaştı.



Yerlikaya X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.



Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.



Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.



Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."