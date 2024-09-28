Bakan Yerlikaya: Serhat Akın'a saldırıyla ilgili bütün şüpheliler yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Serhat Akın'ın silahla vurularak yaralanmasına karışan şüphelilerin yakalandığını açıkladı.



Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



"Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;



O. D.( Silah kullanan ),



O.M. (Motosikleti kullanan),



E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),



M.A.(Şüphelilerle hareket eden),



İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.



Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi."



Serhat Akın, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Akın, tedavi altına alınmıştı. Saldırının faillerinden 2'sinin yakalandığı 2'sinin ise arandığı açıklanmıştı.