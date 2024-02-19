Bakan Yerlikaya son durumu paylaştı: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçinin kurtarılması için başlatılan toprak tahliye çalışmalarıyla ilgili son durumu aktardı.



Bakan Yerlikaya, maden ocağı girişinde gazetecilere, çalışmaların üzücü olayın olduğu andan itibaren devam ettiğini söyledi.



Çalışmaların gece gündüz demeden, duraksamadan sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Rakamlar devamlı değişiyor ama 2 bin 700 insan gücü, 800'ün üzerinde araç, teknoloji burada, ne ihtiyaç varsa o burada, bilgi, tecrübe, deneyim, bilim insanıyla hepsiyle beraberiz." diye konuştu.

Toprağın yığıldığı yerden üç ana yere dağıldığını belirten Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı;

"Sabırlı Deresi'nin olduğu yerde 5 milyon metreküp, maden ocağının olduğu yere 1,2 milyon metreküp ve yukarıda asılı kalan ama yerinden oynamış 3,5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var. Bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz. Hepimizde büyük bir hırs ve kararlılık var. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek."

Günlük bin araçla kayan toprağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği alana taşıdıklarını anlatan Yerlikaya, "Fırsat buldukça bu gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız ama toplam büyüklük 400 bin ton kamyon." açıklamasında bulundu.

En küçük risk faktörlerinin de değerlendirildiğinin altını çizen Yerlikaya, "Çalıştığımız ortamda daha önce bir toprak kayması olduğu için, en düşük ihtimalle bile tekrar bu risk olmayacak şekilde, güvenli ortamda çalışabilmek adına tedbir alıyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz. Arkadaşlarımız her göreve çıkarken sık sık uyarlıyor ve bir alarm sistemimiz var. Bu doğrulukta çalışıyoruz. Önce bunu bir ne açıklığa kavuşuyorlar." ifadelerine yer verdi.

"SİYANÜR RİSKİ İÇİN NUMUNELER ALINIYOR"



Bölgede siyanür riski için alınan önlemlere de değinen Bakan, "Siyanür ile ilgili aynı şekilde çalışılıyor. Bu noktada toprak numuneleri bilimsel olarak alınması gereken yerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın buradaki geçici laboratuvarlarında bakılıyor ve bizlerle paylaşılıyor. Bunların her an bulunduğunuz yerde ölçüm yapıp, oradaki arkadaşları uyardığımız sistemler var. Sağlık Bakanlığının da bununla ilgili tavsiyeleri ve direktifleri var. Bunları harfiyen uyguluyoruz. Dolayısıyla vardiyalı olarak işe çıkarken anbean burada çalışan arkadaşlarımıza bahsetmiş olduğunuz sağlık riski oluşmamasıyla ilgili tedbir ve tavsiyelerle çalışma saatleri sürelerine varıncaya kadar bunların hepsi talimatlandırılıyor. Sıkı kontrol ve denetim yapılıyor." dedi.