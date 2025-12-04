Bakan Yerlikaya: Suç oranı 3 yılda yüzde 21 düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da İl Güvenlik Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA SUÇ SAYISI AZALDI”

Türkiye ve İstanbul'da suç ve suç örgütleri ile yapılan mücadeleyi anlatan Yerlikaya, suç sayısında yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, “İstanbul'da tüm suç türlerinde önemli düşüşler yaşanıyor. İstanbul'da kişilere karşı işlenen 10 önemli katalog suçunda 2022 yılındaki aylık ortalama olay sayısı 9 bin 45'di. Bu sayı 2025 yılında aylık bazda 7 bin 130'a geriledi. Aylık ortalama bin 915 daha az olay meydana geldi. Düşüş oranı yüzde 21. Aydınlatma oranı ise 1,6 puan artarak yüzde 99,5'e yükseldi." dedi.

Yerlikaya, " İstanbul genelinde otodan hırsızlık yüzde 83, evden hırsızlık yüzde 69, kapkaç yüzde 78, yankesicilik yüzde 63, motosiklet hırsızlığı yüzde 58 azaldı." ifadelerini kullandı.

“339 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK"

İstanbul'da organize suç örgütleri ile mücadelenin verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, “Son 2,5 yılda İstanbul'da 205'i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, 79'u narkotik, 55'i siber suçlarla mücadele olmak üzere toplam 339 organize suç örgütünü çökerttik. 6 bin 31 şahsı tutukladık.” diye konuştu.