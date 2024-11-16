Bakan Yerlikaya, TCSG Umut Gemisi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris Limanı'nda TCSG Umut Gemisi'ni ziyaret ederek, mürettebatla denize açıldı.

Bakan Yerlikaya, TCSG Umut Gemisi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı , TCSG Umut Gemisi'ne ziyarette bulundu. Gemi mürettebatıyla bir araya gelerek denize açılan Yerlikaya, bu ziyaretini sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

“Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı TCSG Umut Gemimizle Mavi Vatan'ımızdaydık. Kara Vatan'da ve Siber Vatan'da olduğu gibi kahraman leventlerimiz Mavi Vatan'ımızın her noktasında görevlerini canla başla yerine getiriyorlar. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız daima açık olsun.”

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