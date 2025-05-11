Bakan Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam; 498 bin 666 araca-sürücüye işlem yapıldı.



"2024'TE 137 kişi KIRMIZI IŞIK İHLALİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ"



Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda ışık ihlallerine dikkati çekerek, "2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Bakan Yerlikaya 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.