Bakan Yerlikaya: Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Engin Çağlar'ın, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.



Yine bir trafik kazası ve yine derin bir üzüntü yaşandığını belirten Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin yaralandığını hatırlattı.



"TRAFİKTE BİR ANLIK DİKKATSİZLİK BİR ÖMRÜ BİZDEN ALIYOR"



Yerlikaya, yeni trafik kanunu tekliflerindeki amacın kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak olduğunu belirterek, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir.

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Trafikte bir anlık dikkatsizlik; bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor." ifadelerini kullandı.