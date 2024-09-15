Bakan Yerlikaya trafik verilerini açıkladı: 475 bin 427 araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini, toplam 475 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya trafik verilerini açıkladı: 475 bin 427 araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Eylül 2024 tarihleri arasında kaydedilen verilerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 5-12 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca hız ihlalinde bulunan 124 bin 336, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 161, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 742 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 188 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 475 bin 427 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya okul servislerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirttiği açıklamasında, “2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına ulaştırılmasında okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz ülke genelinde polis ve jandarma birimlerimizce yoğunlaştırılmıştır. Okul servis araçlarında çocuklarımız ile yardımcı personel ve şoförlerin emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ve çocuklarımıza taktırmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerine yer verdi.

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