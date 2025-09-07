Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Suriyeli sığınmacılar, Esad rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmeyi sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024 tarihinden sonra Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını bildirdi.

Yerlikaya, "8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı." dedi.



Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütülmeye devam edildiğini belirtti.

ESAD REJİMİ DEVRİLMİŞTİ

Suriye'de 50 yılı aşkın süredir hüküm süren Esad ailesinin iktidarı, muhaliflerin büyük şehirleri sadece 12 gün içerisinde ele geçirip ardından başkent Şam'a girmesiyle çökmüştü.

Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığınmıştı.

