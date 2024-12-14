Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Suriyeli sığınmacılar, Esad rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli​ sığınmacı sayısının 8 Aralık'ta 240'tan, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, bin 847'ye yükseldiğini açıkladı.



Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sığınmacılar Suriye'ye geçiş yapıyor. Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarında da dönüş işlemleri devam ediyor.