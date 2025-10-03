Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçildiğini söyledi.

MAZERET ATAMALARI HER AY YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK

Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, ikinci şark konusu ile ilgili değerlendirmenin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını bildirdi.

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, önceki yıllarda iki kez yapılan mazeret atamalarının bu yıl her ay yapıldığını ve böyle devam edeceğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.