Bakan Yerlikaya'dan bayram sabahı trafik uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı namazını memleketi Konya'daki Özel Harekat Bölge Müdürlüğü Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi’nde kıldı.

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Yerlikaya vatandaşların bayramını kutladı.

"Öncelikle ülkemizin güvenliği için gece gündüz çalışan polis, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 675 bin arkadaşımızın her birinin bayramlarını tebrik ediyorum." diyen Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

"Bayram için yollara düşen vatandaşlarımızın bayramını da tebrik ediyor, onlar için kazasız belasız yolculuklar diliyorum.

Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli."

Yerlikaya sosyal medya hesebndan da bayramı kutlayıp trafik uyarısı yaptı: "Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim… Lütfen dikkatli olun. Trafik kurallarına harfiyen uyun. Sağlıcakla gidip, afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolun sonu bayram olsun."