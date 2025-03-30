Bakan Yerlikaya'dan CHP'nin boykot çağrısına tepki

Bakan Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programında konuştu.



Sandık vurgusu yapan Yerlikaya, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" dedi. Yerlikaya, "Biz demokrasiye inanıyoruz biz sandığa inanıyoruz çünkü o sandık kutsal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüne biz yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süresi sonrası başlayan eylemlere yönelik açıklamalarda bulunan Yerlikaya, polisin sert müdahalede bulunduğu iddialarına cevap verdi.



Yerlikaya, "Fransa'da çıkarılacak veya çıkan bir yasanın protestosu için yasa dışı gösteri yapanlara karşı polisin davranışlarına bakın. Anlatılacak gibi değil. Ama bizim kahraman polisimiz, duruşu, sabrı, sağduyusu, emir, komuta, disiplin hakimiyeti ve buna riayeti şükürler olsun ki takdire şayan" dedi.



Bakan Yerlikaya, CHP Genel başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.



Yerlikaya, "'Beni sevmiyor benimle beraber düşünmüyor yürümüyorsan o zaman seni boykot ederim' bunun anlamı şu siyasi rekabette sınıfta kalınca 'Türkiye'yi çökertirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz' diyorlar biz buna müsaade edemeyiz" dedi.



