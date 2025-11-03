Bakan Yerlikaya'dan "gereği yapıldı" paylaşımı: Yeni kanunla 90 bin lira ceza ve 60 gün ehliyeti alınacak

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, trafikte makas atan sürücünün videosunu paylaşarak, "Mevcut kanuna göre makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu araç sürücüsüne yalnızca idari yaptırım uygulandı. Hem ehliyeti cebinde kaldı hem de hala aracını kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin TBMM'nin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geldiğini anımsatan Yerlikaya, "Sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz." dedi.

Yerlikaya paylaşımında, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U.'nun yakalandığını ve idari para cezası uygulandını belirtirken, "Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.