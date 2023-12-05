Bakan Yerlikaya'dan İBB adaylığı iddiasına yanıt

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için gözler aday olacak isimlerde.

Özellikle İstanbul için partilerin çıkaracağı adaylar merakla bekleniyor.



Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Ankara'da gazetecilere konuşan Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil." dedi.

AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ

AK Parti yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor, temayül yoklamaları tamamlandı.

Devam eden anket çalışmalarıyla ilgili bir rapor hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ankara ve İstanbul dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren belirlenmesi planlıyor.