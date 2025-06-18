Bakan Yerlikaya'dan Marmaris'te tepki çeken görüntülere açıklama: Asla kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Türkiye'nin 2024'te 62 milyonu aşkın turisti ağırladığını, turizm sektörünün ülkenin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.



Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili bir toplantı yapılacaktır.

Emniyetimiz, Jandarmamız karada, Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."



