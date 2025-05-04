Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım açıklaması

Bakan Yerlikaya, hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

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