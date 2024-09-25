Bakan Yerlikaya’dan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda Yunanistan mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için Türk karasularının ihlaline yönelik davranışların kabul edilemeyeceğini bildirdi.
ÖNLEMLERİ İNCELEDİ
Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi’nde, Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve ilgili birim amirleriyle birlikte, komutanlığın çalışmalarını ve Türk karasularının güvenliği için alınan önlemleri inceledi.
YUNANİSTAN'A MESAJ
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, “Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarını, karasularımızın güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceledik. Kara vatanımızın her karışı gibi Mavi Vatan’ımızın her damlası da kutsaldır. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.
EGE'DE KARASULARI İHLALLERİ GÜNDEMDE
Yunan sahil güvenlik ekipleri geçen hafta Türk karasularını ihlal etmişti.
İhlal üzerine Bakan Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile telefon görüşmesi gerçekleştirip Ankara’nın tepkisini dile getirmişti.
Stylianides de Yerlikaya’ya olayla ilgili inceleme başlatıldığını, Türk makamlara bilgi verileceğini ifade etmişti.
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